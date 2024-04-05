Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардии: что о нем известно
Источник:сайт Президента Украины
Владимир Зеленский определился с новым заместителем командующего Нацгвардии. Им стал Владимир Гордейчук.
О назначении стало известно благодаря опубликованному 5 апреля 2024 года на сайте Президента Украины указу № 220/2024. В нем сообщается, что Владимир Гордейчук стал новым заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
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Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины,
– говорится в соответствующем документе, подписанном президентом.
Что известно о Владимире Гордейчуке
Начнем с того, что Владимир Гордейчук – генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины. Он в 1996 году окончил Киевский институт Военно-воздушных сил Украины. В 2012 году нынешний заместитель командующего Нацгвардии получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины.
Известно, что Владимир Гордейчук прошел все основные командирские должности: от командира взвода до командира полка. Он также был первым заместителем начальника территориального управления Национальной гвардии Украины, начальником штаба и начальником Западного территориального управления.
Нынешний заместитель командующего Национальной гвардии Украины Владимир Гордейчук выполнял свой конституционный долг в зоне проведения АТО. Он участвовал в зачистке городов Луганской области от незаконных формирований вместе с подчиненным личным составом воинской части 3036. В частности, речь идет о городе Лисичанск.
Владимир Гордейчук также награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени. Его отметили за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Напомним, что командующим Нацгвардии стал Александр Пивненко. Боевого офицера в июле 2023 года на эту должность назначил Владимир Зеленский.
Глава государства анонсировал назначение во Львове, когда вернулся из Турции вместе с командирами "Азова". Как отметил президент, среди нас – Герой Украины Александр Пивненко. Его он назвал мощным воином Нацгвардии, боевым офицером, который отличился в боях против российских захватчиков, в частности в боях за Бахмут.
Напомним, что тогда Владимир Зеленский из Стамбула вернулся с пятью защитниками "Азовстали": Денисом Прокопенко, Святославом Паламарем, Сергеем Волынским, Олегом Хоменко и Денисом Шлегой.