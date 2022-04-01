Владимир Кличко в Берлине встретился с министром экономики по оказанию помощи Украине, – NTV

Владимир Кличко во время визита в Германию в составе украинской делегации встретился с министром экономики Робертом Хабеком и высказался за новую помощь Украине.

Также он будет говорить о поддержке Украины с канцлером Вольфгангом Шмидтом и другими политиками Германии.

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Издание сообщает, что бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко выступил в поддержку Украины во время визита в Берлин. Кличко встретился в частности с федеральным министром экономики Робертом Хабеком, как подтвердила пресс-секретарь министерства. На повестке дня дополнительные переговоры. В правительственных кругах сообщалось, что сегодня Кличко встретится с канцлером Вольфгангом Шмидтом. Как мэр Киева, его брат Виталий Кличко является ключевой фигурой в украинском сопротивлении агрессивной войне России. Он также неоднократно призывал Германию оказывать большую поддержку Украине.

По информации Bild, Кличко пробудет в столице Германии два дня.

Я приехал в Германию, чтобы поддержать украинскую делегацию на политических переговорах в Берлине. Речь идет о дальнейшей помощи Украине в драматической для нашей страны ситуации. Мы благодарны за оказанную помощь, но остро нуждаемся в дополнительной гуманитарной и военной поддержке в войне против российской армии,

– заявил Владимир Кличко в интервью немецким журналистам.

В состав украинской делегации также вошли спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев и народный депутат Галина Янченко.

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