Також він говоритиме про підтримку України із канцлером Вольфгангом Шмідтом та іншими політиками Німеччини.

Читайте також Не час звикати до жахів війни, – Володимир Кличко звернувся до світової спільноти

Видання повідомляє, що колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко виступив на підтримку України під час візиту до Берліна. Кличко зустрівся зокрема з федеральним міністром економіки Робертом Хабеком, як підтвердила прессекретар міністерства. На порядку денному додаткові переговори. В урядових колах повідомлялося, що сьогодні Кличко зустрінеться із канцлером Вольфгангом Шмідтом. Як мер Києва, його брат Віталій Кличко є ключовою фігурою в українському спротиві агресивній війні Росії. Він також неодноразово закликав Німеччину надавати більшу підтримку Україні.

За інформацією Bild, Кличко пробуде у столиці Німеччини два дні.

Я приїхав до Німеччини, щоб підтримати українську делегацію на політичних переговорах у Берліні. Йдеться про подальшу допомогу Україні в драматичній для нашої країни ситуації. Ми вдячні за надану допомогу, але гостро потребуємо додаткової гуманітарної та військової підтримки у війні проти російської армії,

– заявив Володимир Кличко в інтерв’ю німецьким журналістам.

До складу української делегації також увійшли спецпредставник МЗС України із санкційної політики Олексій Макеєв та народний депутат Галина Янченко.

Вас може зацікавити – Брифінг голови МЗС України Дмитра Кулеби за підсумками переговорів у Польщі: дивіться відео