Владимир Кличко дал прогноз на реванш Усика и Фьюри и остроумно подколол Виталия

Владимир Кличко высказался относительно предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бывший боксер решил вспомнить один из курьезов, которыми отметился его брат Виталий.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко прибыл в Украину с важной миссией. Спортсмен посетил Броварское высшее училище физической культуры.

По теме От братьев Кличко до Магучих: исторические рекорды украинских спортсменов: исторические рекорды

Шутка от Кличко

Там Кличко открыл спортивную площадку. Ее построили при поддержке "Klitschko Foundation" и немецкого благотворительного фонда "Ein herz fur Kinder".

Общая площадь комплекса составляет 280 квадратных метров. Площадка оснащена шестью крытыми минирингами, многосекционным рингом на шесть отдельных отделений.

Также сооружение имеет тренажерную зону, зону для кросфита, а также поле для баскетбола и футбола. Площадка является крытой для защиты от осадков. Владимир лично принял участие в открытии.

Во время общения с журналистами Кличко спросили об ожиданиях от боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Владимир же решил подколоть своего брата Виталия, вспомнив его культовую фразу.

Мы не можем посмотреть в будущее. Это только мой брат может сделать. Но я уверен, что следующий поединок между Фьюри и Усиком или будет коротким, потому что Александр нокаутирует Тайсона, или будет очень сложным для обоих спортсменов. Еще более сложным, чем первый. Я горжусь Александром. Он всего достиг в крузервейте. Когда он перешел в супертяжелый вес, для меня это был вопрос, как там будет. Там вообще другие условия, размеры и вес. Усик войдет в историю как один из самых уникальных спортсменов в боксе,

– отметил Владимир.

Читайте также Эра Кличко, золотые "Атаманы" и абсолют Усика: как украинцы переписывали историю бокса

Таким образом Кличко-младший вспомнил курьезную фразу действующего мэра Киева в 2013 году, которую он сказал во время одного из телешоу: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать".

Что известно о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри: