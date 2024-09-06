Ексчемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко прибув в Україну із важливою місією. Спортсмен завітав у Броварське вище училище фізичної культури.

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Жарт від Кличка

Там Кличко відкрив спортивний майданчик. Його побудували за підтримки "Klitschko Foundation" та німецького благодійного фонду "Ein herz fur Kinder".

Загальна площа комплексу складає 280 квадратних метрів. Майданчик оснащений шістьма критими мінірингами, багатосекційним рингом на шість окремих відділень.

Також споруда має тренажерну зону, зону для кросфіту, а також поле для баскетболу та футболу. Майданчик є критим для захисту від опадів. Володимир особисто взяв участь у відкритті.

Під час спілкування із журналістами Кличка запитали про очікування від бою-реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Володимир же вирішив підколоти свого брата Віталія, пригадавши його культову фразу.

Ми не можемо подивитися в майбутнє. Це тільки мій брат може зробити. Але я впевнений, що наступний поєдинок між Фʼюрі та Усиком або буде коротким, бо Олександр нокаутує Тайсона, або буде дуже складним для обох спортсменів. Ще складнішим, ніж перший. Я пишаюся Олександром. Він всього досяг у крузервейті. Коли він перейшов у надважку вагу, для мене це було питанням, як там буде. Там взагалі інші умови, розміри й вага. Усик увійде в історію як один із найунікальніших спортсменів у боксі,

– зазначив Володимир.

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Таким чином Кличко-молодший пригадав курйозну фразу чинного мера Києва у 2013 році, яку він сказав під час одного з телешоу: "А сьогодні у завтрашній день не усі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки лиш всі. Мало хто може це робити".

Що відомо про бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі: