Легенда мирового бокса Владимир Кличко высказался относительно боксерской ассоциации IBA, которую возглавляет друг Путина Умар Кремлев. За российские деньги скандальная организация пытается разрушить основные принципы спорта.

Пропутинский функционер Умар Кремлев пропитал коррупцией Международную боксерскую ассоциацию (IBA). Из-за ряда нарушений МОК вынужден был исключить организацию из своего состава.

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Кличко: Коррупция получила пощечину от МОК

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко назвал главные недостатки IBA.

Ужасные вещи происходили в организации AIBA в прошлом и IBA в прошлом и настоящем. Коррупция, которая была в любительском спорте, получила пощечину от МОК. Это будет ужасно, если спорт не будет существовать. А мы знаем, кто стоит за IBA – это пророссийские, пропутинские сторонники, которые разрушают спорт,

– заявил Кличко-младший.

По мнению легенды бокса, благодаря деятельности МОК бокс удастся очистить от коррупционных метастаз, которыми пронизывает спорт Россия.

"Бокс может быть без коррупции – той, которая существует в любительском спорте. Я уверен, что без МОК не будет бокса, но я уверен, что с МОК он будет полностью очищен, отшлифован, и все будет без коррупции, и так, как должно быть", – заметил бывший чемпион мира.

Скандалы вокруг организации Кремлева