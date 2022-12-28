Умер известный львовский политик, бывший секретарь горсовета Владимир Квурт

После тяжелой болезни умер бывший мэр Винников Львовской области и депутат областного совета Владимир Квурт. Известному политику было всего 55 лет.

В среду, 28 декабря, мэр Львова Андрей Садовый в своих социальных сетях написал, что ушел в вечность один из самых известных львовских политиков. Известно, что Квурт долго боролся с раком.

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"Его знали все львовяне"

Смерть Владимира Квурта – большая потеря для Львова. Как справедливо отметил городской голова, о бывшем мэре Винников и депутате областного совета знали чуть ли не все жители города и региона.

После тяжелой болезни отошел к вечности Владимир Квурт. Владимира знали, наверное, все львовяне. Он верно служил своей общине. Одно время работал городским головой Винник и секретарем городского совета Львова,

– констатировал Садовый.

Известно, что у Квурта осталась жена и три сына. Он родился в Киевской области в 1967 году. В 1990-х годах работал в табачной отрасли и даже руководил Львовской табачной фабрикой. В 2006 – 2010 годах был секретарем Львовского городского совета, а в 2015 – победил на выборах городского головы Винников.



Умер Владимир Квурт / Фото из социальных сетей

В 2020 году Квурта избрали люди депутатом Львовского облсовета от партии "Европейская солидарность". Он был председателем депутатской комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию.

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