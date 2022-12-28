У середу, 28 грудня, мер Львова Андрій Садовий у своїх соціальних мережах написав, що відійшов у вічність один з найвідоміших львівських політиків. Зазначмо, що Квурт тривалий час боровся з раком.

Читайте також В Україну повернули тіла понад 40 полеглих захисників

"Його знали усі львів'яни"

Смерть Володимира Квурта є великою втратою для Львова. Як слушно зазначив міський голова, про колишнього мера Винників та депутата обласної ради знали ледь не усі жителі міста та регіону.

Після важкої хвороби відійшов до вічності Володимир Квурт. Володимира знали, мабуть, усі львів’яни. Він вірно служив своїй громаді. У свій час працював міським головою Винник та секретарем міської ради Львова,

– констатував Садовий.

Відомо, що у Квурта залишилась дружина та троє синів. Він народився на Київщині у 1967 році. У 1990-х роках працював у тютюновій галузі та навіть керував Львівською тютюнову фабрику. У 2006 – 2010 роках був секретарем Львівської міської ради, а у 2015 – переміг на виборах міського голови Винників.



Помер Володимир Квурт / Фото зі соціальних мереж

У 2020 році Квурта обрали люди депутатом Львівської облради від партії "Європейська солідарність". Він був головою депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

2022 рік забрав життя великої кількості відомих діячів

Через війну, хвороби та інші причини у 2022 році загинуло чимало письменників, акторів та інших видатних українців, що творили нашу новітню історію. Більше про це – читайте за посилання.