У экснардепа-регионала проводят обыски по делу отмывания 500 миллионов гривен. Правоохранители не раскрывают имени подозреваемого, но по данным украинских СМИ, очередным экснардепом, на который обратили внимание СБУ и ДБР, стал Владимир Макеенко.
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Не уплатил 63 миллиона гривен налогов
Служба безопасности совместно с ДБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов.
Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.
Также проверяют информацию об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011 – 2014 годов. Речь идет о сумме в размере более 63 миллионов грн.
В связи с этим следственные действия проходят также в помещениях руководителей подконтрольных ему компаний. В частности, у тех, что зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях.
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По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.
В рамках уголовного производства следствие началось по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
В общем, экснардепу грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Обыски, задержания и отставки во власти: последние новости
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