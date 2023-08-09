У экснардепа-регионала проводят обыски по делу отмывания 500 миллионов гривен. Правоохранители не раскрывают имени подозреваемого, но по данным украинских СМИ, очередным экснардепом, на который обратили внимание СБУ и ДБР, стал Владимир Макеенко.

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Не уплатил 63 миллиона гривен налогов

Служба безопасности совместно с ДБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов.

Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяют информацию об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011 – 2014 годов. Речь идет о сумме в размере более 63 миллионов грн.

В связи с этим следственные действия проходят также в помещениях руководителей подконтрольных ему компаний. В частности, у тех, что зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях.

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По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

В рамках уголовного производства следствие началось по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В общем, экснардепу грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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