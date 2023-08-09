У екснардепа-регіонала проводять обшуки у справі відмивання 500 мільйонів гривень. Правоохоронці не розкривають імені підозрюваного, але за даними українських ЗМІ, черговим екснардепом, на якого звернули увагу СБУ та ДБР, став Володимир Макеєнко.

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Не сплатив 63 мільйони гривень податків

Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів.

Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень.

Також перевіряють інформацію про ухиляння екснардепа від сплати податків протягом 2011 – 2014 років. Йдеться про суму у розмірі понад ніж 63 мільйони грн.

У зв’язку з цим слідчі дії проходять також у помешканнях керівників підконтрольних йому компаній. Зокрема, у тих, що зареєстровані у офшорних юрисдикціях.

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За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації "неофіційних" доходів.

У межах кримінального провадження, слідство розпочали за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Загалом, екснардепу загрожує до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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