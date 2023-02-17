НАБУ та САП повідомили їй про підозру. Зазначають, що нардепка внесла неправдиві відомості до е-декларації за 2020 рік.
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Яке майно не задекларувала Королевська
У спецслужбах зазначають, що чинна депутатка не вказала:
- дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 гектара й вартістю понад 2,5 мільйона гривень.
- житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в Московській області Росії, вартістю майже 1,8 мільйона гривень.
Загалом сума незадекларованих об'єктів нерухомого майна становить понад 4 мільйони гривень, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Додамо, що офіційно у відомстві прізвища нардепки не повідомляють. Водночас, за джерелами УП, йдеться про Королевську, яка наразі проживає в ОАЕ.
Королевська ховається від війни в ОАЕ: що відомо
- Родина депутатки ОПЗЖ вирішила відсидіти війну в Об'єднаних Арабських Еміратах. Королевська із сім'єю зараз проживає у Дубаї в Address Beach Resort.
- За інформацією журналістів Української правди, 17 жовтня Королевську з чоловіком Юрієм Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела видання стверджують, що тоді подружжя придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.
- Крім того, у Дубаї помітили старшого сина Королевської. Депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод, ймовірно, також вирішив відпочити від війни.
- У розслідуванні йдеться про те, що Віктор Медведчук доручив саме Королевській залишитись в Україні й чекати окупації, аби перехопити владу у свої руки.