В Херсоне трагически погиб военный и медийник Владимир Обертас

27 октября в Херсоне погиб военнослужащий и журналист из Олешок Владимир Обертас. Трагедия произошла в тот момент, когда мужчина помогал журналистам в их работе.

О трагической новости сообщил бывший мэр Олешок Дмитрий Воронов в фейсбуке. Он назвал погибшего защитника человеком, которого в родном городе знали едва ли не все жители.

Что известно о защитнике

По словам бывшего городского головы, Владимир долгое время работал в пресс-центре горсовета Олешок и был талантливым фотографом и видеооператором.

Это человек, которого в Олешках, пожалуй, знают все, ведь лучшего фотографа и видеооператора и искать было негде… Это человек, который работал у меня в пресс-центре, всегда веселый и доброжелательный,

– отметил экс-мэр.

По его словам, гибель Владимира – большая потеря для многострадального города. Ведь мужчина часто снимал на камеру праздники в детских садах и школах, свадьбы и общественные мероприятия. Люди с нетерпением ждали его новых видео на YouTube.

С самого начала полномасштабного российского вторжения Владимир Обертас пошел защищать страну в Силы обороны Украины.

Сначала он успешно управлял дронами, а затем перевелся в подразделение по связям с общественностью, став пресс-офицером 34-й отдельной бригады морской пехоты.

В момент гибели Владимир помогал журналистам работать.

Сегодня Владимир помогал журналистам работать, но произошла трагедия… Мой мозг просто отказывается в это верить… Сколько еще талантливых людей унесет эта проклятая война?,

– говорится в посте бывшего мэра.

Как сообщает издание "Район.in.ua", пресс-офицер погиб в результате взрыва на улице Европейской. Владимир сопровождал представителей СМИ, когда произошел взрыв. Предположительно, сработало взрывное устройство.

Напомним, ранее стало известно о гибели военного из Тернопольской области Бориса Горы. Он был известным спелеологом, основал туристический клуб "Кристалл" и обучал молодежь искусству путешествий.