Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он заверил, что если Запад не примет жесткие решения, об них "начнут вытирать ноги с еще большим удовольствием".

К теме Лукашенко не ожидал, что за судьбу Протасевича поднимутся Байден и ЕС, – Калиновский

Огрызко о важности санкций

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным "будут просто насмехаться и издеваться" над коллективным Западом.

Перед Западом стоит такой себе выбор. Продемонстрировать, что у них есть принципы, или снова утонуть в этих псевдолиберальных разговорах,

– отметил Огрызко.

Бывший министр подчеркнул, что некоторые решения начинают реализовываться даже без решений в Брюсселе. В частности речь идет об отмене авиарейсов конкретных компаний в Беларусь.

Справка. 23 мая в Беларуси задержали основателя NEXTA Романа Протасевича. Он летел рейсом из Афин в Вильнюс, однако самолет внепланово приземлился в Минске.

Реакция мира на события в Беларуси: главное

Введение новых санкций против режима Лукашенко поддержал Джо Байден.

Авиасообщение с Беларусью в Украине прекратят с 26 мая.

Страны-члены Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям полеты на территорию ЕС.

Экс-глава МИД Владимир Огрызко о санкциях против Лукашенко: смотрите видео