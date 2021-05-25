Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он заверил, что если Запад не примет жесткие решения, об них "начнут вытирать ноги с еще большим удовольствием".
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Огрызко о важности санкций
По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным "будут просто насмехаться и издеваться" над коллективным Западом.
Перед Западом стоит такой себе выбор. Продемонстрировать, что у них есть принципы, или снова утонуть в этих псевдолиберальных разговорах,
– отметил Огрызко.
Бывший министр подчеркнул, что некоторые решения начинают реализовываться даже без решений в Брюсселе. В частности речь идет об отмене авиарейсов конкретных компаний в Беларусь.
Реакция мира на события в Беларуси: главное
- Введение новых санкций против режима Лукашенко поддержал Джо Байден.
- Авиасообщение с Беларусью в Украине прекратят с 26 мая.
- Страны-члены Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям полеты на территорию ЕС.
Экс-глава МИД Владимир Огрызко о санкциях против Лукашенко: смотрите видео