Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він запевнив, що якщо Захід не прийме жорсткі рішення, об них "почнуть витирати ноги із ще більшим задоволенням".

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Огризко про важливість санкцій

На його думку, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко разом з Володимиром Путін "будуть просто глузувати і знущатися" над колективним Заходом.

Перед Заходом є такий собі вибір. Продемонструвати, що у них є принципи чи знову потонути у цій псевдо ліберальних розмовах,

– зазначив Огризко.

Ексміністр підкреслив, що деякі рішення починають реалізовуватись навіть без рішень в Брюсселі реалізовуватись. Зокрема мовиться про скасування авіарейсів конкретних компаній у Білорусь.

Довідка. 23 травня у Білорусі затримали засновника NEXTA Романа Протасевича. Він летів рейсом із Афін у Вільнюс, однак літак позапланово приземлився у Мінську.

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Введення нових санкцій проти режиму Лукашенка підтримав Джо Байден.

Авіасполучення з Білоруссю в Україні припинять з 26 травня.

Країни-члени Євросоюзу заборонили білоруським авіакомпаніям польоти на територію ЄС.

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