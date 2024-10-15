Семья заместителя Кличко скупила кучу недвижимости по всему Киеву, – расследование

Журналисты-расследователи нашли у Владимира Прокопива ряд объектов недвижимости в столице. Он является депутатом Киевсовета с 2014 года, с 2021 года занимает должность заместителя мэра Виталия Кличко.

Об этом сообщается в расследовании Bihus.Info. Сам Прокопов убеждает расследователей, что является экспертом в недвижимости и просто умеет правильно торговаться.

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У Прокопива нашли ряд объектов недвижимости в столице

Согласно данным расследователей, в 2015 году на тестя Прокопива, Андрея Штурмая, была зарегистрирована компания ООО "ВП СЕРВИС". Позже на эту компанию были оформлены квартира и офисы общей площадью около 600 квадратных метров в разных районах Киева. В 2020 году эта же компания приобрела еще 150 квадратных метров в жилом комплексе "Тетрис Холл" в центре столицы.

На момент оформления компании на Штурмая, он не имел другого бизнеса. По информации источников Bihus.Info, тогда он получал зарплату в АО "Иванофранковскгаз". Сам Прокопив отмечает, что его тесть уже много лет работает за рубежом в строительной отрасли как наемный работник.

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Впоследствии теща Прокопива, Стелла Штурмай, стала владелицей частного дома в коттеджном городке "Новая Ходосовка". Площадь этого дома составляет примерно 190 квадратных метров, а ориентировочная рыночная стоимость на момент покупки была от 180 тысяч долларов. Последняя известная должность тещи – заместитель по учебно-производственной работе в художественном училище №3 Ивано-Франковска, где она работала до 2018 года с зарплатой, что не превышала 20 тысяч гривен в месяц.

Владелицей недвижимости является жена Прокопива, Вера. На ее имя оформлено коммерческое помещение в ЖК "Теремки". 600 квадратных метров обошлись ей в 13 миллионов гривен. Кроме того, Вера Прокопив инвестировала в трехкомнатную квартиру в ЖК "Хеппи Хаус". Летом 2022 года она приобрела эту квартиру за примерно 2 миллионов гривен, несмотря на то, что застройщик на тот момент продавал квартиры в этом комплексе вдвое дороже.

Кроме того, на имя жены зарегистрировано ООО "ВП ГРУП". На второй день полномасштабного вторжения эта компания инвестировала в строительство жилого комплекса "Signature". Весной этого года Вера Прокопив приобрела еще одно коммерческое помещение площадью 70 квадратных метров в ЖК "Метрополь", который также расположен в центре города.