Российские элиты уже думают, как им жить без Путина, – Economist

До представителей российских элит наконец-то дошло, что нападение России на Украину было ошибкой. Среди них уже ведутся дискуссии о том, как им придется жить без диктатора Владимира Путина.

Журналисты известного журнала Economist с помощью российских аналитиков и своих источников среди российских элит попытались проанализировать происходящее в Кремле.

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В сторону Путина все чаще раздаются проклятия

По данным журналистов, чем активнее продвигается украинская армия, тем большее разочарование среди российской верхушки. Если раньше власти не позволяли себе даже подумать о том, что Россия может быть без Путина, то уже сейчас происходят такие разговоры.

Элиты наблюдают, как наступают ВСУ, из России бегут умные люди, а Запад не повелся на энергетический и ядерный шантаж России. Поэтому в сторону Путина все чаще звучат проклятия.

Ждать ли, что Путина отстранят от власти

Издание подчеркнуло, что это не означает, что Путина в ближайшее время отстранят от власти, однако там считают, что в России начинается самый бурный период постсоветской истории. А западные правительства начинают беспокоиться, что ситуация в России может стать неуправляемой.

Российский политолог Кирилл Рогов отмечает, что Путин за все годы своего правления еще никогда не был так близок к поражению. Он планирует и реализует проваливающиеся на глазах операции.

Сейчас элиты в Кремле разочарованы мобилизацией, ведь из-за этого из страны бегут образованные люди, а замысел Путина превратить войну против Украины в "Великую отечественную" не увенчался успехами. К тому же санкции все ощутимее сказываются на российской экономике.

Издание считает, что Путин проигрывает войну, однако не может ее закончить, поскольку испытает унижение. Как и многие эксперты, аналитики The Economist отмечают, что поражение России в войне может привести к падению путинского режима. В таком случае элиты начнут искать, кто будет преемником Путина.

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