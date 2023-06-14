Он понимает, что еще будут локальные поражения. Именно так он оценивает контрнаступление. Такое мнение в эксклюзивном стриме 24 Каналу озвучил кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

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Путин считает, что выиграет. Все его планирование строится на том, что он выигрывает "в длинную". "Я готов на то, что некоторым из вас придется погибнуть" – примерно так можно охарактеризовать его отношение к народу. Все должны пойти на жертву, россиянам деваться некуда,

– отметил эксперт.

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Надеется на предпочтение

Мобилизированные в основном недостаточно понимают, что происходит, поэтому выбирают фронт вместо тюрьмы. Хотя умный человек охотнее сел бы в тюрьму, чем пошел убивать других. К сожалению, есть люди, которые на это соглашаются.

"Этими людьми он пожертвует в достаточно большом количестве ради стратегического превосходства. Он надеется, что у Запада не хватит военных запасов и готовности производить оружие в нужном количестве, и в определенный момент у него возникнет решительное преимущество, потому что он, учитывая имеющиеся у него данные, готов будет производить и так далее", – пояснил кандидат политических наук.

Тот факт, что российская военная промышленность умерла еще до начала полномасштабного вторжения, а весь военный бюджет разворован – все это ему неизвестно. Даже если какие-то факты становятся известны, он считает, что это отдельные недостатки, которые можно преодолеть.

"В конце года он рассчитывает на конец контрнаступления, потери части оккупированных территорий, но не всех. А со следующего года – на снижение западных поставок и российское контрнаступление. Я думаю, у него такая картина в голове", – подытожил Иван Преображенский.

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