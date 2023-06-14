Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он объяснил важный месседж.

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Фрик на фрике

Марк Фейгин отметил любопытный факт, что ранее Путин встречался с условно "первыми пропагандистами" своей недостраны типа Соловьева, Скабеевой и других. А вот пресс-конференция с "военкорами" стала демонстрацией "будто бы и с этой аудиторией у российского диктора есть общий язык".

"Кто такие "военкоры"? Фрик на фрике. Но их главный ресурс – паблики в телеграмм-каналах, откуда их еще не выгнали. С ними Путин говорил более фривольно. Ему нужно было таким образом компенсировать изоляцию такой средой – общением с блогерами. Это максимум, на который он способен", – сказал правозащитник.

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Переобувался на ходу

Из-за такого неформального общения Путин пытался скрыть свой страх, поскольку ситуация для него уже бесперспективна. Если несколько дней назад российские пропагандисты заявляли о якобы "провале украинского контрнаступления", то уже сейчас бункерный руководитель начал отступать назад.

Ему (Путину – 24 Канал) нужно корректировать шапкозакидочные заявления, потому что они все провалили. Снова у него Ленин с гроба встал, ГЭС то ли взорвали, то ли она сама по себе сломалась. Ему сейчас важно по нескольким темам "переобуться" и он это делает,

– объяснил Фейгин.

В большинстве своем в разговорах российского диктатора были внутренние темы относительно мобилизации и вероятного военного положения в стране – это Путину важно было донести через "военкоров". При этом он передал важный месседж Западу.

"В принципе к переговорам готовы – давайте садиться. Он пытается убедить Запад, что нужно садиться за стол переговоров", – подчеркнул правозащитник Марк Фейгин.

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