Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він пояснив важливий меседж.

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Фрік на фріку

Марк Фейгін відзначив цікавий факт, що раніше Путін зустрічався з умовно "першими пропагандистами" своєї недокраїни типу Соловйова, Скабєєвої та інших. А от пресконференція з "воєнкорами" стала демонстрацією "буцімто і з цією аудиторією у російського диктора є спільна мова".

"Хто такі "воєнкори"? Фрік на фріку. Але їхній головний ресурс – пабліки в телеграм-каналах, звідки їх ще не вигнали. З ними Путін говорив більш фривольно. Йому треба було таким чином компенсувати ізоляцію таким середовищем – спілкуванням з блогерами. Це максимум, на який він здатний", – сказав правозахисник.

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Перевзувався на ходу

Через таке неформальне спілкування Путін намагався приховати свій страх, оскільки ситуація для нього вже геть безперспективна. Якщо декілька днів тому російські пропагандисти заявляли про буцімто "провал українського контрнаступу", то вже зараз бункерний очільник почав відступати назад.

Йому (Путіну – 24 Канал) треба коригувати шапкозакидницькі заяви, бо вони все провалили. Знову у нього Лєнін з гроба встав, ГЕС чи то підірвали, чи то вона сама по собі поламалася. Йому зараз важливо за декількома темами "перевзутися" і він це робить,

– пояснив Фейгін.

Здебільшого в розмовах російського диктатора були внутрішні теми щодо мобілізації та ймовірного воєнного стану в країні – це Путіну важливо було донести через "воєнкорів". Разом з цим він передав важливий меседж Заходу.

"В принципі до переговорів готові – давайте сідати. Він намагається переконати Захід, що треба сідати за стіл переговорів", – підкреслив правозахисник Марк Фейгін.

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