Він розуміє, що ще будуть локальні поразки. Саме так він оцінює контрнаступ. Таку думку в ексклюзивному стрімі 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

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Путін вважає, що виграє. Все його планування будується на тому, що він виграє "в довгу". "Я готовий на те, що декому з вас доведеться загинути" – приблизно так можна охарактеризувати його ставлення до народу. Усі мають піти на цю жертву, росіянам діватися не буде куди,

– відзначив експерт.

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Сподівається на перевагу

Мобілізовані здебільшого недостатньо розуміють, що відбувається, тож обирають фронт замість в'язниці. Хоча розумна людина охочіше б сіла у тюрму, ніж пішла вбивати інших. На жаль, є люди, які на це погоджуються.

"Цими людьми він пожертвує у доволі великій кількості заради стратегічної переваги. Він сподівається, що у Заходу не вистачить військових запасів та готовності виробляти зброю у потрібній кількості, і у певний момент у нього виникне рішуча перевага, бо він, з огляду на наявні в нього дані, готовий буде виробляти і так далі", – пояснив кандидат політичних наук.

Той факт, що російська військова промисловість померла ще до початку повномасштабного вторгнення, а весь військовий бюджет розкрадений – усе це йому невідомо. Навіть якщо якісь факти стають відомими, він вважає, що це окремі недоліки, які можна подолати.

"Наприкінці року він розраховує на кінець контрнаступу, втрати частини окупованих територій, але не усіх. А з наступного року – на зниження західного постачання та російський контрнаступ. Я думаю, у нього така картина в голові", – підсумував Іван Преображенський.

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