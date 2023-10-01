Однако диктатор не опасается вероятных внутриполитических интриг российской элиты. Такое мнение 24 Каналу выразил советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский, рассказав, чего боится больше всего глава Кремля.

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Самый большой страх Путина

Путина прежде всего беспокоит возможное влияние "коварного" Запада на него. Якобы западные лидеры вербуют охрану российского диктатора и облучают ее с помощью интернета.

Затем они сходят с ума и их решают на всякий случай заменить. Мы, конечно, смеемся над этим. Но старшие люди советской закалки воспринимают все серьезно через методички 1974 года,

– сказал Алексей Барановский.

По его мнению, паранойя всегда процветала в Кремле. Об этом свидетельствуют встречи за длинными столами, постоянное пребывание в бункере и, конечно же, двойники Путина.

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Манипулировать, всех запутывать и освещать кремлевского диктатора как самого "умного" – классика для России. По словам Барановского, такие выходки уже даже плохо работают на внутреннюю публику.

Путин уже давно выглядит смешным и даже жалким,

– резюмировал советник по коммуникациям легиона "Свобода России".

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