Проте диктатор не жахається ймовірних внутрішньополітичних інтриг російської еліти. Таку думку 24 Каналу висловив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, розповівши, чого боїться найбільше глава Кремля.
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Найбільший страх Путіна
Путіна насамперед бентежить можливий вплив "підступного" Заходу на нього. Буцімто, західні лідери вербують охорону російського диктатора та опромінюють її за допомогою інтернету.
Потім вони божеволіють та їх вирішують про всяк випадок замінити. Ми, звісно, сміємося над цим. Але старші люди радянського загартування сприймають все серйозно через методички 1974 року,
– сказав Олексій Барановський.
На його думку, параноя завжди процвітала у Кремлі. Про це свідчать зустрічі за довжелезними столами, постійне перебування в бункері та, звісно ж, двійники Путіна.
Барановський про найбільші страхи Владіміра Путіна: дивитися відео
Маніпулювати, усіх заплутувати та висвітлювати кремлівського диктатора як "найрозумнішого" – класика для Росії. За словами Барановського, такі витівки вже навіть погано працюють на внутрішню публіку.
Путін уже давно виглядає смішним і навіть безпорадним,
– резюмував радник з комунікацій легіону "Свобода Росії".
Страхи Путіна: що відомо
- Для російського диктатора Владіміра Путіна існує декілька ситуацій, яких він боїться. Проте його найбільший страх – це втрата Криму. У західних країнах існує думка, що Путін – це буцімто "мачо", якого усі повинні боятися, не заганяти у кут та давати йому простір.
- Путін надзвичайно боїться за своє життя, тому постійно використовує двійників. Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що невідомо, чи Путін все ще живий. Той диктатор, якого всі звикли бачити, з'являвся востаннє на публіці у червні 2022 року.
- Також Кремль вважає, що після загибелі ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина існує загроза нового заколоту. Тож Путін дав своїм силовикам завдання не допустити подій, які влаштували вагнерівці наприкінці червня 2023 року.