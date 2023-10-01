Проте диктатор не жахається ймовірних внутрішньополітичних інтриг російської еліти. Таку думку 24 Каналу висловив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, розповівши, чого боїться найбільше глава Кремля.

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Найбільший страх Путіна

Путіна насамперед бентежить можливий вплив "підступного" Заходу на нього. Буцімто, західні лідери вербують охорону російського диктатора та опромінюють її за допомогою інтернету.

Потім вони божеволіють та їх вирішують про всяк випадок замінити. Ми, звісно, сміємося над цим. Але старші люди радянського загартування сприймають все серйозно через методички 1974 року,

– сказав Олексій Барановський.

На його думку, параноя завжди процвітала у Кремлі. Про це свідчать зустрічі за довжелезними столами, постійне перебування в бункері та, звісно ж, двійники Путіна.

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Маніпулювати, усіх заплутувати та висвітлювати кремлівського диктатора як "найрозумнішого" – класика для Росії. За словами Барановського, такі витівки вже навіть погано працюють на внутрішню публіку.

Путін уже давно виглядає смішним і навіть безпорадним,

– резюмував радник з комунікацій легіону "Свобода Росії".

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