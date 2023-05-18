По мнению Андрея Пионтковского, это может сделать только Юрий Ковальчук. На Пригожина же ставку не делают, его используют как инструмент. Такое мнение озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США 24 Каналу.

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Братья Ковальчуки – это единственные люди, на которых Владимир Путин смотрит снизу вверх. Главное, назвать виновных в катастрофе, и они уже готовы. Речь идет о бездарном военном руководстве – минобороны и генштабе.

После того, как год народ слышит, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов предатели, возникают мысль: "А где же главнокомандующий? Как же при нем все эти предательства совершались?",

– заметил публицист.

Главе ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину давно разрешили и главнокомандующего захватывать. Он призывает солдат развернуть оружие против тех, кто навязал им эту трагедию. "Порвите этих офицеров, и, собственно, идите на Рублевку – там основные враги, там олигархи, которые ограбили страну и втянули в эту войну".

Такой смелой антивоенной пропагандой сейчас позволено заниматься Пригожину. Все созрело до серьезного переворота, и сигналом для этого будет украинское наступление,

– считает Пионтковский.

По словам Пионтковского, диктатора свергнут для того, чтобы продать населению прекращение войны. Мол, "мы героически сражались, почти взяли Бахмут, но предатели нам нанесли удар ножом в спину".

"Кроме того, товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, поэтому он себя сейчас плохо чувствует себя и отправляется на длительное лечение куда-нибудь в древние тибетские монастыри Китая". А мы здесь будем вынуждены договорится о выводе наших войск", – подытожил Андрей Пионтковский.

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