Несмотря на ордер МУС: президент Швейцарии допустила участие Путина на новом Саммите мира

Российский президент Владимир Путин может присутствовать на новых потенциальных конференциях и переговорах по миру в Украине, которые будет проводить Швейцария. Это может произойти несмотря на наличие у главы Кремля ордера на арест.

Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амгерд во время пресс-конференции по итогам Саммита мира. Встреча проходила в Бюргенштоке в течение 15 и 16 июня, передает 24 Канал.

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В Швейцарии высказались об участии Путина в следующих саммитах

В ответ на вопрос журналистов о возможном участии президента России Владимира Путина в Швейцарии для переговоров и возможной мирной конференции по Украине, президент Швейцарии Амгерд заявила, что такая возможность существует.

Если присутствие государственного деятеля необходимо для проведения конференции, то можно сделать исключение. И в случае переговоров о мире в Украине с Россией это было бы как раз таким случаем. Но это должно быть решение правительства,

– сказала она.

Слова лидера страны подтвердил и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Он отметил, что швейцарское законодательство допускает организацию приезда Путина на конференцию или саммит, но для этого необходимо сотрудничество с МУС.

Швейцария хочет обсудить с Россией итоги Саммита мира

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Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис на пресс-конференции по итогам Саммита мира заявил, что его страна обсудит с Россией, Китаем и другими странами, которых не было на мероприятии, результаты наработок более 100 государств во главе с Украиной.

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", – сказал Кассис.

В то же время швейцарский министр отказался более конкретно рассказать, о чем именно будут говорить с Москвой.

Относительно других стран "в чьи двери постучали, а они не пришли", по словам Кассиса, Швейцария проведет с этими государствами "глубокое обсуждение, как этот путь или куда он может нас привести". Как отметил глава МИД Швейцарии, существуют разные мнения и идеи относительно того, как можно продолжать путь к миру Украины, однако "эти разные идеи необходимо объединить, чтобы найти общий путь вперед".