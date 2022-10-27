В ответ на этот вопрос Владимир Путин сказал, что недооценил Украину. А разрушенные планы "захватить Украину за 3 дня" он оправдал тем, что в Украине просто "8 лет создавали укрепрайоны на Донбассе".

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Путин подчеркнул, что лезть туда (на Донбасс – 24 канал) и постоянно нести потери – безосновательно и бессмысленно. Интересное мнение. А то, что оккупанты, штурмуя Бахмутское направление, потеряли по меньшей мере 8 тысяч оккупантов погибшими, это Путина не волнует.

Интересно! С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать уже 69 220 захватчиков.

Российский президент добавил, что Россия якобы не могла медлить с полномасштабным вторжением, потому что Украина "продолжала строить свои укрепления".

Эти укрепрайоны были бы не только по линии столкновения – повсюду были бы... В условиях, если бы еще несколько лет создавали там укрепрайоны по всей стране, проводили обучение и накапливали системы вооружения, была бы совсем другая ситуация для России,

– сказал Путин.

Также Путина упрекнули, что общество не понимает, в чем состоит план российского вторжения. Тот ответил, что первичной целью будет некая мифическая и абстрактная помощь Донбассу. В настоящее время российской армии удалось помочь населению Донбасса избавиться от домов, инфраструктуры и нормальной жизни.

В ходе своего выступления на этом форуме Путин также традиционно обвинил Запад в обострении геополитической ситуации и вновь заявил, что украинцы и россияне – это один народ. Что ж, это было вполне предсказуемо. Но война России против Украины показала, что мы с россиянами не один народ, мы из других галактик и вселенных.

Ранее эксперты прогнозировали, что Путин может сменить статус "спецоперации" на "контртеррористическую операцию" или войну. Для украинцев эти изменения не имеют никакого значения. Украинские герои и дальше будут уверенно идти вперед и освобождать города и села от российских оккупантов.

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