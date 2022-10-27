У відповідь на це питання Владімір Путін сказав, що не недооцінив Україну. А зруйновані плани "захопити Україну за 3 дні" він виправдав тим, що в Україні просто "8 років створювали укріпрайони на Донбасі".

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Путін наголосив, що лізти туди (на Донбас – 24 канал) і постійно зазнавати втрат – безпідставно та безглуздо. Цікава думка. А те, що окупанти, штурмуючи Бахмутський напрямок, втратили щонайменше 8 тисяч окупантів загиблими, це Путіна не хвилює.

Цікаво! Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати вже 69 220 загарбників.

Російський президент додав, що Росія нібито не могла зволікати з повномасштабним вторгненням, бо Україна "продовжувала будувати свої укріплення".

Ці укріпрайони були б не тільки по лінії зіткнення – всюди були б... В умовах, якби ще декілька років створювали б там укріпрайони по всій країні, проводили навчання і накопичували системи озброєння, була б зовсім інша ситуація для Росії,

– сказав Путін.

Також Путіну дорікнули, що суспільство не розуміє, у чому полягає план російського вторгнення. Той відповів, що первинною ціллю буде якась міфічна та абстрактна допомога Донбасу. Наразі російській армії вдалося допомогти населенню Донбасу позбавитися від домівок, інфраструктури та нормального життя.

Протягом свого виступу на цьому форумі Путін також традиційно почав звинувачувати Захід у загостренні геополітичної ситуації та знову заявив, що українці та росіяни – це один народ. Що ж, це було цілком прогнозовано. Але війна Росії проти України показала, що ми з росіянами не один народ, ми з інших галактик та всесвітів.

Раніше експерти прогнозували, що Путін може змінити статус "спецоперації" на "контртерористичну операцію" або війну. Для українців ці зміни не мають жодного значення. Українські герої й далі впевнено йтимуть уперед та звільнятимуть міста й села від російських окупантів.

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