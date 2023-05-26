Это похоже на слова ради слов. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист, шеф-редактор The Insider Russia Тимур Олевский.

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Более того, глава государства-террориста сделал заявление, поражающее своей абсурдностью. Так, он удивлен, что "Украина почему-то считает Россию агрессором".

Возникает вопрос – ты серьезно это говоришь, человек, после года войны? Удивительно! Наверное, Украина с ума сошла. Этакая риторика, изображать, что ничего не произошло и по прежнему удивляться – как бот из Интернета,

– акцентировал журналист.

Оппозиционер о резком изменении риторики Путина: смотрите видео

Неадекватное поведение

Впрочем, Путин всегда так поступал. Однако сейчас это выглядит совершенно неадекватным поведением человека.

"Раньше он говорил: "Да, мы воюем. Мы денацифицируем. У нас есть план, и все идет по плану". И тут вдруг: "Почему нас считают агрессорами, мы здесь вообще ни при чем". Это резкое изменение риторики, может быть, имеет значение. Он хочет сделать вид, что "ничего не было, вам все показалось" и попытаться отыграть всю эту историю назад", – предполагает Олевский.

Сегодня в информационном пространстве очень много сообщений о попытке провести переговоры со стороны России, к примеру – сегодняшняя статья в The Wall Street Journal. Представитель Китая снова начал предлагать "мирный план", заключающийся в том, чтобы оставить России уже оккупированные территории.

"Понятное дело, что Украина и думать не собирается о том, чтобы так поступить, учитывая рейд в Белгородскую область. Но обратите внимание, что заявление о попытках провести переговоры и эта риторика Путина "а я что, я ничего, мы вообще не это имели в виду" – совпадают. Это неслучайная история", – заметил Олевский.

Орбан предал Путина

Следует учитывать, что накануне произошло с Венгрией. О Викторе Орбане все все понимают – это друг Путина. Он блокирует санкции против России, продолжает покупать у нее газ и все такое. Но недавно венгерский лидер ездил в Катар.

"Он сказал много неприятных слов для Украины, что он не верит в ее победу, даже с помощью западного оружия и прочее. Но это только слова. Зато дела там были такие – он подписал контракт на покупку СПГ в Катаре", – пояснил журналист The Insider Russia.

Речь идет о примерно половине того объема, который сейчас Венгрия получает от России. Срок поставки – с 2026 года, потому что необходимо подготовить инфраструктуру. Другую половину, если дойдет до полной остановки покупки газа в России, они где-нибудь найдут.

"Но это удар "под дых" Путину. Говорить ты можешь все, что угодно. Но на самом деле, глядя на происходящее, ты начинаешь диверсифицировать риски, не рассчитывая на то, что "Газпром" что-то привезет по трубе. А это тоже важный момент", – подытожил Олевский.

Путин – цель номер один