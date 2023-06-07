Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что сейчас чем больше президент России не появляется – тем больше становится проблема.

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"Сейчас наша главная задача – подливать масла в огонь", – считает политтехнолог.

Функция российского диктатора

У Владимира Путина была главная функция – модератор, арбитр. Сейчас эта функция в определенной степени остается. В частности, в сфере бизнеса.

Пока он модерировал и помогал воровать нефть, решал, кому сколько положено, в это время в России происходила деградация всего,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Речь идет о деградации в стране-агрессоре в сфере инфраструктуры, технологий, науки и образования. И когда отсутствие инфраструктуры проявлялось, Путин просто держался от этого как можно дальше.

"И все забывали. Россия велика. "Ну, утонула подлодка. Подумаешь, 100 моряков… у нас 100 тысяч моряков", – сказал политтехнолог.

А теперь, когда в работе и функционировании российской армии и инфраструктуры за время полномасштабного вторжения появились большие изменения, теперь в России раны "не затягиваются".

"Когда человек молодой, здоровый – у него быстро затягивают раны. Вот Россия, похоже, старая больная – раны не затягиваются. В этом весь смысл. Артибтажем он может как-то и справляется", – отметил Шейтельман.

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О Путине скоро забудут

После взрывов у Кремля 3 мая российский диктатор, считает политтехнолог, собирался отсидеться и никому ничего не говорить. Но затем неизвестные дроны 30 мая атаковали Москву.

Он собирался отсидеться, но был вынужден выползти, а затем Белгород. 1, 2, 3 рейд. Ему уже некогда вклиниться со своими комментариями. Скоро забудут, что он есть. Забудут о Путине, что он существует вообще,

– добавил Михаил Шейтельман.

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