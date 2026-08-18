Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметив, что Кремль ведет некую геополитическую игру. С одной стороны, он хотел "ответить" Японии, с другой – заручиться поддержкой других стран в регионе.

Путин отправился на Дальний Восток

По словам экс-главы МИД Украины, визит Путина на Дальний Восток превратился в политический театр. Перед высадкой на Курилах российский диктатор находился на борту ракетного крейсера "Варяг", одетый в военно-морскую форму с пилоткой. В окружении военных он неуверенно зачитывал что-то с листа.

Огризко пояснил, что сцена с переодеванием была создана для телекадров и внутренней пропаганды, чтобы показать Путина "близким к народу" перед выборами в Госдуму.

Кроме того, диктатор пытался продемонстрировать Китаю и Северной Корее, что Россия является частью некого треугольника сил в Тихоокеанском регионе. Якобы именно россияне, китайцы и северокорейцы могут что-то предпринимать в акватории Тихого океана.

Однако главная цель – подразнить Японию. Визиты на японскую территорию – это вызов. Это то, что делается специально, чтобы вызвать недовольство и протесты,

– подчеркнул он.

Огризко раскрыл цель Путина: смотрите видео

Бывший глава МИД Украины также обратил внимание на реакцию российского МИДа и заявления Марии Захаровой о том, что эти территории якобы стали российскими в результате Второй мировой войны. По мнению Огризко, захват чужих территорий не может быть оправдан никакими формулировками, а любой договор, подписанный под давлением, является ничтожным с самого начала.

Он добавил, что Россия сознательно ухудшает отношения с Японией. После визита Путина российского посла вызвали в МИД. Кроме того, страна-агрессор сейчас пытается доказать Китаю свою преданность и готовность поддержать его в антияпонской риторике. В то же время Пекин официально никогда не признавал северные территории российскими.