Российские пропагандисты во вторник, 18 апреля, заявили, что якобы российский диктатор Владимир Путин посетил Херсонскую область. Однако есть интересная деталь – президент страны-агрессора был в Геническом районе, до которого не достает украинское оружие, сообщает 24 Канал.

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Путин приехал в Херсонскую область, но есть нюанс

Аналитики, проводящие исследования на основе открытых источников, установили, что Путин приезжал в село Счастливцево на Арабатской стрелке в Геническом районе. Этот населенный пункт находится не менее 130 километров от линии фронта.

Село Счастливцево теоретически находится в тылу оккупированной Херсонской области. Хотя оккупанты во весь голос заявляли, что Путин якобы посетил передовые позиции.

Однако OSINT-аналитики установили, что пропагандисты снимали свое шоу у базы отдыха "Бригантина". Она расположена в селе Счастливцево по улице Набережная, 17. База принадлежит "Метинвесту" Рината Ахметова.



Путин на временно оккупированной территории Херсона / Фото OSINT

Смотрите на карте, где расположена база отдыха

Эту информацию удалось установить благодаря видео, опубликованному сами пропагандистами. На кадрах можно увидеть голубые крыши корпусов пансионата "Азов" и его пляж. Рядом расположен детский лагерь "Буревестник", а также три серых здания корпусов базы отдыха "Бригантина".



Путин в Геническом районе Херсона / Фото OSINT



Путин находился в сотне километров от линии фронта / Фото OSINT

Путин "путешествовал" по оккупированным территориям Украины

Российские пропагандисты не сразу опубликовали фото и видео так называемого "рабочего визита" российского диктатора. Подтверждение стало появляться позже.

Пропагандисты заявили, что Путин якобы посетил Херсонскую и Луганскую области, а именно – в штаб группировки войск "Днепр", базирующийся на Херсонском направлении. На Востоке Украины он якобы приехал в штаб нацгвардии в так называемой ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Лапина и других высших офицеров по ситуации на этом направлении.

Однако видео, пропагандисты опубликованные как своеобразные доказательства визита, вызывают еще больше вопросов. На кадрах видны лишь некоторые здания оккупированных территорий, более того – установить реальный маршрут Путина довольно сложно.

В большинстве случаев диктатор сидит в каком-то "штабе" и передвигается по темным коридорам.