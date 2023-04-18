Російські пропагандисти у вівторок, 18 квітня, заявили, що буцімто російський диктатор Владімір Путін відвідав Херсонську область. Проте є цікава деталь – президент країни-агресора був у Генічеському районі, до якого не дістає українська зброя, повідомляє 24 Канал.

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Путін приїхав на Херсонщину, але є нюанс

Аналітики, які проводять дослідження на основі відкритих джерел, встановили, що Путін приїжджав у село Щасливцеве, що на Арабатській стрілці у Генічеському районі. Цей населений пункт знаходиться щонайменше за 130 кілометрів від лінії фронту.

Село Щасливцеве теоретично перебуває у тилу окупованої Херсонщини. Хоча окупанти у весь голос заявляли, що Путін буцімто відвідав передові позиції.

Однак OSINT-аналітики встановили, що пропагандисти знімали своє шоу поблизу бази відпочинку "Бригантина". Вона розташована у селі Щасливцеве по вулиці Набережна, 17. База належить "Метінвесту" Ріната Ахметова.



Путін на тимчасово окупованій території Херсонщини / Фото OSINT

Дивіться на карті, де розташована база відпочинку

Цю інформацію вдалося встановити завдяки відео, яке опублікували самі пропагандисти. На кадрах можна помітити голубі дахи корпусів пансіонату "Азов" і його пляж. Поряд розташований дитячий табір "Буревісник", а також три сірих будівлі корпусів бази відпочинку "Бригантина".



Путін у Генічеському районі Херсонщини / Фото OSINT



Путін перебував за сотню кілометрів від лінії фронту / Фото OSINT

Путін "мандрував" окупованими територіями України

Російські пропагандисти не відразу опублікували фото й відео з так званого "робочого візиту" російського диктатора. Підтвердження почали з'являтися пізніше.

Пропагандисти заявили, що Путін нібито відвідав Херсонщину та Луганщину, а саме – до штабу угрупування військ "Дніпро", що базується на Херсонському напрямку. На Сході України він буцімто приїхав до штабу нацгвардії у так званій "ЛНР", де заслухав доповіді генерал-полковника Лапіна та інших вищих офіцерів щодо ситуації на цьому напрямку.

Проте відео, які пропагандисти опублікували як своєрідні докази візиту, викликають ще більше запитань. На кадрах видно лише деякі будівлі окупованих територій, ба більше – встановити реальний маршрут Путіна досить складно.

У більшості випадків диктатор сидить у якомусь "штабі" й пересувається темними коридорами.