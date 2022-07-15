На совещании выступили главы ФСБ и МВС

Путин на оперативном совещании с постоянными членами совета безопасности предложил обсудить "текущую ситуацию в регионах России", пишут российские СМИ.

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Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами острейшими вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах российской федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим,

– сказал российский диктатор.

С докладами выступили директор федеральной службы безопасности Александр бортников и министр внутренних дел владимир колокольцев.

Совещание проходило по видеосвязи. Другие подробности пока неизвестны, как и то, поднималась ли тема войны в Украине.

Заметим, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, 15 июля информировал, что лидер россии решил провести оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности россии.

В Офисе Президента заявили о "театральных интригах"

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, отреагировал на срочный совет безопасности, а также то, что российская дума до осени соберется не один раз. Подоляк назвал это "театральными интригами".

"В лагере всегда все по расписанию. Дешевые театральные интриги – последний способ напустить пыли и скрыть, что король давно "голый". В россии анонсируют, что дума до осени не раз соберется на заседание. беларусь продолжает учения. Для чего? Потому что российская челядь всегда должна быть в тонусе", – написал Подоляк в твиттере.

Предыдущее собрание Совбеза было в конце июня

владимир путин 22 июня также собирал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тогда совещание проходило на фоне активных боевых действий в Украине и проблем с транзитом товаров в Калининградскую область.

Теперь же пути решили провести совбез на фоне ударов по российским складам на оккупированных территориях. На предыдущем совбезе говорили о планах на сентябрь, в частности, "подготовке к единому дню голосования в россии".

Добавим, что владимир путин готовится совершить четвертый иностранный визит в 2022 году. До начала полномасштабной войны путин побывал в Пекине, где встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем. После этого в конце июня российский диктатор побывал в Таджикистане и Туркменистане.

Теперь же путин планирует визит в Иран, где может встретиться с главой Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

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