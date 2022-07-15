На нараді виступили глави фсб та мвс

Путін на оперативній нараді з постійними членами ради безпеки запропонував обговорити "поточну ситуацію в регіонах росії", пишуть російські ЗМІ.

До речі патрушев може стати наступником путіна, – The Washington Post

Ми в щоденному режимі займаємося з вами найгострішими питаннями, найбільш чутливими, але не повинні забувати і про поточну ситуацію в регіонах російської федерації. Давайте сьогодні про це і поговоримо,

– сказав російський диктатор.

З доповідями виступили директор федеральної служби безпеки алєксандр бортніков та міністр внутрішніх справ владімір колокольцев.

Нарада проходила по відеозв'язку. Інші подробиці наразі невідомі, як і те, чи порушувалася тема війни в Україні.

Зауважимо, що дмітрій пєсков, прессекретар путіна, 15 липня інформував, що лідер росії вирішив провести оперативну нараду із постійними членами ради безпеки росії.

В Офісі Президента заявили про "театральні інтриги"

Михайло Полодяк, радник глави Офісу Президента, відреагував на термінову ради безпеки, а також те, що російська дума до осені збереться не один раз. Подоляк назвав це "театральними інтригами".

"У таборі завжди все за розкладом. Дешеві театральні інтриги – останній спосіб напустити пилу й приховати, що король давно "голий". У росії анонсують, що дума до осені не раз збереться на засідання. білорусь продовжує навчання. Навіщо? Бо російська челядь завжди має бути в тонусі", – написав Подоляк у твітері.

Попереднє зібрання радбезу було наприкінці червня

владірімір путін 22 червня також збирав оперативну нараду з постійними членами радбезу. Тоді нарада відбувалась на тлі активних бойових дій в Україні та проблемами з транзитом товарів до Калінінградської області.

Тепер же путін вирішив провести радбез на тлі ударів по російських складах на окупованих територіях. На попередньому радбезі говорили про плани на вересень, зокрема "підготовку до єдиного дня голосування у росії".

Додамо, що владімір путін готується здійснити четвертий іноземний візит у 2022 році. До початку повномасштабної війни путін побував у Пекіні, де зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Після того наприкінці червня російський диктатор побував у Таджикистані та Туркменістані.

Тепер же путін планує візит до Ірану, де може зустрітися з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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