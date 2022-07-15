На нараді виступили глави фсб та мвс
Путін на оперативній нараді з постійними членами ради безпеки запропонував обговорити "поточну ситуацію в регіонах росії", пишуть російські ЗМІ.
До речі патрушев може стати наступником путіна, – The Washington Post
Ми в щоденному режимі займаємося з вами найгострішими питаннями, найбільш чутливими, але не повинні забувати і про поточну ситуацію в регіонах російської федерації. Давайте сьогодні про це і поговоримо,
– сказав російський диктатор.
З доповідями виступили директор федеральної служби безпеки алєксандр бортніков та міністр внутрішніх справ владімір колокольцев.
Нарада проходила по відеозв'язку. Інші подробиці наразі невідомі, як і те, чи порушувалася тема війни в Україні.
Зауважимо, що дмітрій пєсков, прессекретар путіна, 15 липня інформував, що лідер росії вирішив провести оперативну нараду із постійними членами ради безпеки росії.
В Офісі Президента заявили про "театральні інтриги"
Михайло Полодяк, радник глави Офісу Президента, відреагував на термінову ради безпеки, а також те, що російська дума до осені збереться не один раз. Подоляк назвав це "театральними інтригами".
"У таборі завжди все за розкладом. Дешеві театральні інтриги – останній спосіб напустити пилу й приховати, що король давно "голий". У росії анонсують, що дума до осені не раз збереться на засідання. білорусь продовжує навчання. Навіщо? Бо російська челядь завжди має бути в тонусі", – написав Подоляк у твітері.
Попереднє зібрання радбезу було наприкінці червня
- владірімір путін 22 червня також збирав оперативну нараду з постійними членами радбезу. Тоді нарада відбувалась на тлі активних бойових дій в Україні та проблемами з транзитом товарів до Калінінградської області.
- Тепер же путін вирішив провести радбез на тлі ударів по російських складах на окупованих територіях. На попередньому радбезі говорили про плани на вересень, зокрема "підготовку до єдиного дня голосування у росії".
- Додамо, що владімір путін готується здійснити четвертий іноземний візит у 2022 році. До початку повномасштабної війни путін побував у Пекіні, де зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Після того наприкінці червня російський диктатор побував у Таджикистані та Туркменістані.
- Тепер же путін планує візит до Ірану, де може зустрітися з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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