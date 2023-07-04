Такое мнение в своем стриме озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, в таких переговорах с участием НАТО Украина была бы только приглашенным гостем.

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Путин хочет вернуться в международную политику

Жданов отметил, что мировые лидеры сейчас не хотят разговаривать с Путиным. Украина сможет говорить с диктатором только после того, как российские войска на территории нашей страны будут уничтожены или выведены из нее. Бункерного это совсем не устраивает.

Он хочет возвратиться на олимп мировой политики. Это можно сделать путем втягивания НАТО в войну и сразу же выступить с предложением о переговорах. Переговоры – это нескончаемый процесс. Вот что нужно Путину. Это будут переговоры лидеров стран Североатлантического союза. Мы там будем уже в качестве приглашенных,

– объяснил он.

Путин провоцирует страны НАТО на агрессивные действия относительно России, чтобы государства-члены Альянса сделали ответный шаг. Кремль упрекает, что НАТО уже участвует в войне и поставляет Украине вооружение. На самом деле оружие предоставляют государства-партнеры, а не Альянс.

"НАТО не дает нам вооружения. И не даст до конца войны, потому что война сразу станет мировой, Путин станет легитимным и пойдет на переговоры. На переговорах встречаются, давят руки, обсуждают, торгуются, ищут компромиссы", – подчеркнул Жданов.

Жданов о провокациях Путина относительно НАТО: смотрите видео

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