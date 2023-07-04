Таку думку у своєму стрімі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, у таких переговорах за участі НАТО Україна була б лише запрошеним гостем.

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Путін хоче повернутись у міжнародну політику

Жданов зазначив, що світові лідери зараз не хочуть розмовляти з Путіним. Україна зможе говорити з диктатором лише після того, як російські війська на території нашої країни будуть знищені або виведені з неї. Бункерного це зовсім не влаштовує.

Він хоче повернутися на олімп світової політики. Це можна зробити шляхом втягування НАТО у війну та одразу виступити з пропозицією про переговори. Переговори – це нескінченний процес. Ось що потрібно Путіну. Це будуть переговори лідерів країн Альянсу. Ми там будемо вже у якості запрошених,

– пояснив він.

Путін провокує країни НАТО на агресивні дії щодо Росії, щоб держави-члени Альянсу зробили крок у відповідь. Кремль закидає, що НАТО вже бере участь у війні та постачає Україні озброєння. Насправді зброю надають держави-партнери, а не Альянс.

"НАТО не надає нам озброєння. І не дасть до кінця війни, тому що війна одразу стане світовою, Путін стане легітимним та піде на переговори. На переговорах зустрічаються, тиснуть руки, обговорюють, торгуються, шукають компроміси", – наголосив Жданов.

Жданов про провокації Путіна щодо НАТО: дивіться відео

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