путин теряет власть в россии: от этого выигрывает отдельный блок

В условиях продолжающейся войны против Украины в россии наиболее влиятельным политически остается силовой блок. Силовики укрепляют свою власть в стране в то время, когда на фоне войны растет протестный настрой.

Без помощи силового блока российский диктатор владимир путин больше не может рассчитывать на контроль над ситуацией. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Показательный пример депутата рашкина

Эксперт убежден, что в условиях войны по желанию или без него диктатору приходится делиться властью с силовиками. Они сохраняют контроль в частности над внутриполитическими процессами.

Например, смотрите: депутат рашкин – коммунист, лидер радикального крыла кпрф. Вот против него возбудили уголовное дело, вынесли приговор и лишили депутатского мандата. Это же операция силовиков,

– заявил Аббас Галлямов.

По его словам, ранее до этого кремль никогда не вел диалог с кпрф с помощью силовиков. Это был политический диалог с использованием исключительно политического инструментария.

"Все, теперь эта тема ушла от кремля и передана в значительной степени силовикам. Это просто как пример того, что силовики усиливают контроль за тем, что происходит в стране", – пояснил политолог.

Галлямов о чрезмерном влиянии силовиков в россии: смотрите видео

Усиление силовиков – следствие протестных настроений

Аббас Галлямов убежден, что нынешняя ситуация в россии является следствием роста протестных настроений среди населения. путин больше не может без их помощи полноценно контролировать ситуацию.

Если раньше он контролировал россию в основном благодаря политическому инструментарию, силовой инструментарий был вторичным. На простом языке, он "достаточно честно" выигрывал свои выборы, то теперь есть большой риск, что следующие он проиграет,

– заявил эксперт.

По его словам, чтобы удерживать власть в стране, силовики нужны путину все больше и больше. Поэтому они и получают все большее влияние по политике – как внешней, так и внутренней.

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"При этом парадокс – они вообще себя с хорошей стороны не показали. Они провалили подготовку вторжения", – рассказал политолог.

История с рашкиным: