Без допомоги силового блоку російський диктатор владімір путін більше не може розраховувати на контроль за ситуацією. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

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Показовий приклад депутата рашкіна

Експерт переконаний, що в умовах війни за бажання чи без нього диктатору доводиться ділитися владою з силовиками. Вони зберігають контроль зокрема за внутрішньополітичними процесами.

Наприклад, дивіться: депутат рашкін – комуніст, лідер радикального крила кпрф. Ось на нього завели кримінальну справу, винесли вирок і позбавили депутатського мандата. Це ж операція силовиків,

– заявив Аббас Галлямов.

За його словами, раніше до цього кремль ніколи не вів діалог з кпрф за допомогою силовиків. Це завжди був політичний діалог з використанням виключно політичного інструментарію.

"Усе, тепер ця тема пішла від кремля й передана значною мірою силовикам. Це просто як приклад того, що силовики посилюють контроль за тим, що відбувається в країні", – пояснив політолог

Галлямов про надмірний вплив силовиків у росії: дивіться відео

Посилення силовиків – наслідок протестних настроїв

Аббас Галлямов переконаний, що нинішня ситуація в росії є наслідком зростання протестних настроїв серед населення. Тож путін більше не може без їхньої допомоги повноцінно контролювати ситуацію.

Якщо раніше він контролював росію здебільшого завдяки політичному інструментарію, силовий інструментарій був вторинним. Простою мовою, він "достатньо чесно" вигравав свої вибори, то тепер є великий ризик, що наступні він програє,

– заявив експерт.

Відтак, за його словами, щоб втримувати владу в країні, силовики потрібні путіну все більше й більше. Тому вони й отримують все більший вплив за політикою – як зовнішньою, так і внутрішньою.

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"При цьому парадокс – вони взагалі себе з доброї сторони не показали. Вони провалили підготовку вторгнення", – розповів політолог.

Історія з рашкіним: