Ранее в МВД рассказывали, что сальдо находится в крайне тяжелом состоянии после отравления. О новых деталях о коллаборанте сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире всеукраинского телемарафона.
Тем временем Черкасского депутата-предателя выпустили из СИЗО под 200-тысячный залог
сальдо сказали, что ему необходимо лечь в больницу, – Хлань
Хлань подчеркнул: гауляйтер сам не чувствовал, что ему плохо. Ему об этом рассказал так называемый "министр здравоохранения" оккупированной Херсонской области.
Он и так сказал сальдо, что тот плохо выглядит и ему нужно в больницу. сальдо сразу послушался и передал свои полномочия фсб-шнику елисееву. Коллаборант едет в больницу и сразу оказывается в коме,
– объяснил Хлань.
Из медикаментозной комы сальдо уже не выходил. Советник главы ОВА говорит: сначала была информация, что предатель – в Крыму, потом – что он в Москве, теперь снова есть данные о Крыме. Хлань заметил: слухи, что сальдо уже умер – пока неправдивы.
Что известно о состоянии владимира сальдо: коротко
- В начале августа гауляйтер Херсона сальдо сообщил, что прекращает выполнять свои "обязанности". Мол, пора ему пойти на больничный.
- Взамен сальдо поставили россиянина – представителя ФСБ Сергея Елисеева. Эксперты говорят, что так кремль готовит оккупированные территории к аннексии россии.
- В МВД Украины есть информация, что у сальдо – очень тяжелое отравление, он в медикаментозной коме находится в Москве.
- Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подчеркнул, что россияне уже начали избавляться от коллаборантов.
Смотрите в видео – о госпитализации владимира сальдо: