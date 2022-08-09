Ранее в МВД рассказывали, что сальдо находится в крайне тяжелом состоянии после отравления. О новых деталях о коллаборанте сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире всеукраинского телемарафона.

Тем временем Черкасского депутата-предателя выпустили из СИЗО под 200-тысячный залог

сальдо сказали, что ему необходимо лечь в больницу, – Хлань

Хлань подчеркнул: гауляйтер сам не чувствовал, что ему плохо. Ему об этом рассказал так называемый "министр здравоохранения" оккупированной Херсонской области.

Он и так сказал сальдо, что тот плохо выглядит и ему нужно в больницу. сальдо сразу послушался и передал свои полномочия фсб-шнику елисееву. Коллаборант едет в больницу и сразу оказывается в коме,

– объяснил Хлань.

Из медикаментозной комы сальдо уже не выходил. Советник главы ОВА говорит: сначала была информация, что предатель – в Крыму, потом – что он в Москве, теперь снова есть данные о Крыме. Хлань заметил: слухи, что сальдо уже умер – пока неправдивы.

Что известно о состоянии владимира сальдо: коротко

В начале августа гауляйтер Херсона сальдо сообщил, что прекращает выполнять свои "обязанности". Мол, пора ему пойти на больничный.

Взамен сальдо поставили россиянина – представителя ФСБ Сергея Елисеева. Эксперты говорят, что так кремль готовит оккупированные территории к аннексии россии.

В МВД Украины есть информация, что у сальдо – очень тяжелое отравление, он в медикаментозной коме находится в Москве.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подчеркнул, что россияне уже начали избавляться от коллаборантов.

Смотрите в видео – о госпитализации владимира сальдо: