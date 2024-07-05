На фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергеевский

На войне против России погиб военный и член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский с позывным "Ирландец". Свой последний бой он принял 4 июля.

Отмечается, что Владимир был частью 72-й бригады имени Черных запорожцев. Защищая государство на передовой, он также был активным членом Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер.

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Гибель Владимира Сергиевского

Владимир отдал свою жизнь за нашу страну, за наши с вами мирные дни, за наше свободное настоящее и будущее. Враг забирает у нас лучших. Киев потерял своего сына, брата, друга, побратима,

– написали в Киевском городском молодежном совете.

Коллеги защитника указали, что о времени и месте церемонии прощания с Героем сообщат позже.

Владимир Сергиевский погиб на войне / фото из архива военного

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда рассказала, что в 2018 году Владимир работал в "Киев Милитари Хабе", где занимался спортивным направлением. Позже он перешел в "Муниципальную охрану".

ТСН сообщает, что "Ирландец" погиб под Курахово. С началом полномасштабного российского вторжения Владимир Сергиевский участвовал в обороне Киевской области, а затем в боях за Бахмут в Донецкой области. 2 июля 2023 года он получил ранение на фронте. После выздоровления и реабилитации Сергиевский вернулся на передовую, где продолжил защищать окрестности Угледара.

К слову, недавно стало известно о гибели писателя и юриста Василия Паламарчука. Известно, что он защищал Украину с 2014 года, а после полномасштабного вторжения военный освобождал Киевскую область, воевал на Харьковщине и Донетчине. У мужчины дома осталось три дочери.