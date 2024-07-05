Зазначається, що Володимир був частиною 72-ї бригади імені Чорних запорожців. Захищаючи державу на передовій, він також був активним членом Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер.

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Загибель Володимира Сергієвського

Володимир віддав своє життя за нашу країну, за наші з вами мирні дні, за наше вільне сьогодення та майбутнє. Ворог забирає у нас найкращих. Київ втратив свого сина, брата, друга, побратима,

– написали у Київській міській молодіжній раді.

Колеги захисника вказали, що про час та місце церемонії прощання з Героєм повідомлять згодом.

Володимир Сергієвський загинув на війні / фото з архіву військового

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда розповіла, що у 2018 році Володимир працював у "Київ Мілітарі Хабі", де опікувався спортивним напрямом. Пізніше він перейшов до "Муніципальної охорони".

ТСН повідомляє, що "Ірландець" загинув під Кураховим. З початком повномасштабного російського вторгнення Володимир Сергієвський брав участь в обороні Київської області, а потім у боях за Бахмут на Донеччині. 2 липня 2023 року він отримав поранення на фронті. Після одужання та реабілітації Сергієвський повернувся на передову, де продовжив захищати околиці Вугледара.

До слова, нещодавно стало відомо про загибель письменника та юриста Василя Паламарчука. Відомо, що він боронив Україну з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення військовий звільняв Київщину, воював на Харківщині та Донеччині. У чоловіка вдома лишилося три донечки.