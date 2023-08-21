О шефе-поваре 47 ОМБр "Магура" с позывным Шеф рассказали в новом видео проекта "Украинский Свидетель", информирует 24 Канал.

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У мужчины 25 лет опыта работы в области общественного питания. Он начинал в пабе O'Briens в Киеве, а сейчас на его счету – десятки ресторанов в разных уголках мира – Лондоне, Вене, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, ОАЭ. Теперь Шеф кормит 500 бойцов.



Владимир считает, свою работу лучшей в мире / Фото проекта "Украинский свидетель"

Оружие – черпак и нож

"Я просыпаюсь утром и кормлю людей. Могу даже не знать, какое сейчас число и время", – рассказывает Владимир.

Темп работы высокий, на сон время остается по 4 – 5 часов. Итак, признается, что "не устал, но за**ався. Но в целом чувствую себя бодро, весело".

Это нечто среднее между скульптором, художником, поэтом и доктором. А оружие мое – это черпак и нож,

– характеризует свою работу Владимир.

Как началась служба Шефа

В первый день войны Владимиру позвонил мэр Броваров и попросил накормить 500 человек. Вышло так, что в течение следующих двух месяцев Шеф вместе с двумя поварами кормил целую бригаду. За это Владимиру присвоили награду – награду Броварского городского совета "За заслуги перед городом".

Шеф считает свою работу лучшей в мире.

Я знаю, что, попав сюда, я потерял в сто раз больше, чем куплю. Но не жалею: я дарю людям радость, отдаю им свой потенциал,

– делится мужчина.



Броварской ресторатор ежедневно кормит сотни бойцов / Фото проекта "Український свідок"

Также его радует, что может помочь военным. Его командир говорит, что когда приезжает кухня, то у всех резко поднимается настроение: "у бойцов хвост пистолетом – и в бой".

Броварской ресторатор ежедневно кормит сотни бойцов: видео