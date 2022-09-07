Тревожно что-то, – Соловьев с синяками на лице уже не уверен в "великих победах россии"

Пропагандист кремля владимир соловьев вдруг осознал, что чувствует себя тревожно из-за хода войны в Украине. Интересно, что на лице пропагандиста, кроме отчаяния и печали, было много синяков и царапин.

На днях прихвостень путина появился в прямом эфире собственного шоу с синяками на лице. Свой внешний вид соловьев решил никак не комментировать, однако заметим, что выражение лица у него было невеселое.

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Кто и за что побил соловьева

Судя по деятельности владимира соловьева, желающих оставить свой "след" на его лице могло быть немало. К сожалению, пока не известно, кто и за что приложил руки к такому "эпатажному" виду пропагандиста, однако должны признать, что ему идет.

Вероятно, кремлевскому приспешнику "попали в глаз" успехи украинской армии или безумные боевые потери российской. Так или иначе, соловьев выразил обеспокоенность по поводу отсутствия побед "великой российской армии" и добавил, что чувствует себя тревожно.

Владимир соловьев появился в эфире с побитым лицом: смотрите видео

Огромные потери противника

Похоже, кремлевские шуты начинают осознавать, что Украину в составе россии им никогда не видеть, а собственное войско трещит по швам все больше с каждым днем. Напомним, что недавно потери российской армии превысили 50 000 личного состава.

Так, войско страны-агрессора действительно входило в 5-ку самых многочисленных армий мира, однако, как видим, количество не всегда означает качество. За время полномасштабной войны в Украине россия потеряла суммарно почти столько бойцов, сколько насчитывают армии 9-ти стран НАТО.

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Предварительные заявления пропагандиста

Владимир соловьев неоднократно призывал к убийству украинцев и захвату нашей страны. Сначала он называл вторжение "спецоперацией" и был убежден, что 3 дня будет достаточно для полного захвата Украины.

Теперь, после шести месяцев войны, пропагандист прямо призывает к насилию и уничтожению городов. В одном из эфиров он признал себя террористом и озвучил просьбу разбомбить Одессу и Харьков "квартал за кварталом".

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