Ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" и главный пропагандист России Владимир Соловьев вместе со съемочной группой уехал под Угледар. Там он попал под удар ВСУ.

Визит пропагандиста пошел не по плану. Съемочная группа попала под артиллерийский обстрел и испуганный Соловьев не мог собраться.

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Разрешение приехать в зону боевых действий Соловьеву и его сотрудникам дал лично начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, обеспечивавший безопасность пропагандиста. Однако, когда Соловьев приехал в расположение морпехов, по этому населенному пункту ударила артиллерия ВСУ.

Обошлось якобы без жертв, но "мотивационная речь Соловьева получилась несколько размытой". Съемочной группе пришлось после обстрелов ВСУ в короткие сроки "слепить отредактированную версию вдохновляющих кадров с бесстрашными морпехами, которые готовы идти на штурм без артиллерийской поддержки".

Ситуация с визитом Соловьева под Угледар предопределена еще и тем, что за день до этого командир бригады морпехов наотрез отказался отправлять бойцов на штурм до момента поступления в его распоряжение востребованного боекомплекта. Как мы видим, у врага критично не хватает оружия.

Впоследствии пропагандист в своем телеграмме опубликовал видео и заявил, что один из снарядов упал в непосредственной близости от здания, где находилась съемочная группа.

Пропагандист Соловьев попал под удар ВСУ возле Угледара: смотрите видео​

Что этому предшествовало

Под Угледаром произошел разгром морской пехоты России, которую российское командование бросило на "мясные штурмы" Эта тактика вместе с отсутствием снарядов для артиллерии привела к значительным потерям людей и техники среди российских военных. Февральский трехнедельный штурм Угледара стал крупнейшим танковым боем за время войны и обернулся для России болезненным провалом.

По данным The New York Times, украинские военные перед российскими штурмами "изучали дороги, потом прятались и ждали", чтобы разбивать колонны из засад. оккупанты теряли от 150 до 300 человек в сутки во время штурма. Эти данные были подтверждены ВСУ.

Именно генерал Рустам Мурадов и руководит "мясными штурмами". По словам пропагандистов, родственники "двухсотых" уже готовы к самосуду над ним.