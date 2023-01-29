Пилот самолета, вызвавшего Скниловскую трагедию: в Крыму скончался летчик Владимир Топонар

Во временно оккупированном Крыму в возрасте 65 лет скончался летчик Владимир Топонарь. В июле 2002 года он был пилотом истребителя Су-27УБ, который вызвал одну из самых масштабных трагедий в истории авиационных шоу – Скниловскую.

Летчик скончался 21 января на территории оккупированного полуострова Крым. Там его кремировали, а прах похоронили в Феодосии. О том, чем запомнился Владимир Топонарь и об обвинении в участии в российских бомбардировках Украины читайте дальше.

Достойно внимания Ехали навестить сына: на Хмельнитчине трагически погибли супруги пограничников

Ас, карьеру которого оборвала трагедия

Во времена СССР и после его распада Владимир Топонарь строил блестящую карьеру летчика и в 1995 году попал в сформированную элитную пилотажную группу "Украинские соколы", которая демонстрировала свои умения на авиашоу в разных странах мира.

27 июля 2002 именно этой группе поручили провести авиашоу во Львове по случаю 60-й годовщины образования 14-го авиационного корпуса Военно-Воздушных сил Украины. Около полудня Владимир Топонарь за штурвалом истребителя Су-27УБ выполнял сложную фигуру "косую петлю с поворотом" на довольно низкой высоте. Однако вдруг самолет начал стремительно снижаться, наклонился на бок, задел крылом дерево и взлетную полосу и упал прямо на зрителей. Уже на земле он врезался в другие самолеты на стоянке и взорвался.

Владимир Топонарь и второй пилот Юрий Егоров катапультировались. Им удалось выжить. Однако трагедия унесла жизни людей, пришедших посмотреть на шоу. В результате трагедии погибли 77 человек, из которых 28 детей. Еще сотни получили ранения. Это самая большая трагедия в истории авиационных шоу.

Больше о Скниловской трагедии: смотрите видео

Главный виновник или козел отпущения?

После трагедии 4 человека оказались за решеткой, в том числе и оба пилотов. Владимир Топонарь получи наибольшее наказание – 14 лет лишения свободы. В тюрьме он провел 8 лет и в 2013 году вышел на свободу – срок был заменен на принудительные работы.

Во время расследования и после выхода из тюрьмы Топонарь не признавал своей вины в трагедии. По его словам, он заметил неисправность самолета, сообщил командование, но ему приказали продолжать шоу, закончившееся трагедией.

Родственники погибших в трагедии обвиняли летчика в желании сбросить с себя вину и заметили, что он ни разу не извинялся перед ними за события 2002 года. Пилот же считал себя козлом отпущения и убеждал, что "правда уже никому не нужна".

Обвинения в бомбардировках Украины

За считанные дни до полномасштабного вторжения России в 2022 году Владимир Топонарь, который после освобождения из тюрьмы жил в Киевской области, выехал в Крым. Бывший руководитель тюремной системы Украины, а ныне адвокат Сергей Старенький заявил, что пилота на временно оккупированный остров отвезла карета скорой. По прибытии в Крым, Топонар якобы присоединился к вражеской авиации и участвовал в бомбардировках Украины.

Еще одной из распространенных версий было то, что Топонаря могли вроде бы завербовать в ряды ППК "Вагнера". Однако у СБУ и Офиса генпрокурора нет никаких доказательств, подтверждающих хотя бы одну из версий.

Иван Топонарь – военный летчик и единственный сын Владимира Топонаря, опроверг все обвинения в адрес отца, но подтвердил, что в феврале 2022 года тот выехал в Крым на лечение вместе со своей второй женой. У пилота обнаружили рак 4-й стадии. По словам сына, его отец тяжело болел и последние месяцы был прикован к постели. Отец и сын периодически общались, но войну не обсуждали, учитывая, что Владимир Топонарь находился в Крыму. Однако до самой смерти Владимир Топонарь не признавал своей вины в Скниловской трагедии.

В то же время Иван Топонарь заявил, что судиться за распространение ложной информации об участии отца в войне на стороне России не будет.