Льотчик помер 21 січня на території окупованого півострова Крим. Там його кремували, а прах поховали у Феодосії. Про те, чим запам'ятався Володимир Топонар та про звинуваченні в участі в російських бомбардуваннях України читайте далі.

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Ас, кар'єру якого обірвала трагедія

У часи СРСР і після його розпаду Володимир Топонар будував блискучу кар'єру льотчика і в 1995 році потрапив до сформованої елітної пілотажної групи "Українські соколи", яка демонструвала свої вміння на авіашоу в різних країнах світу.

27 липня 2002 року саме цій групі доручили провести авіашоу у Львові з нагоди 60-ї річниці утворення 14-го авіаційного корпусу Військово-Повітряних сил України. Близько опівдня Володимир Топонар за штурвалом винищувача Су-27УБ виконував складну фігуру "косу петлю з поворотом" на доволі низькій висоті. Однак раптом літак почав стрімко знижуватись, нахилився на бік, зачепив крилом дерево і злітну смугу та впав прямо на глядачів. Вже на землі він врізався в інші літаки на стоянці та вибухнув.

Володимир Топонар та другий пілот Юрій Єгоров катапультувалися. Їм вдалося вижити. Однак авіатроща забрала життя людей, які прийшли подивитися на шоу. Унаслідок трагедії загинули 77 людей, з яких 28 дітей. Ще сотні зазнали поранень. Це найбільша трагедія в історії авіаційних шоу.

Більше про Скнилівську трагедію: дивіться відео

Головний винуватець чи цап-відбувайло?

Після трагедії 4 осіб опинилися за ґратами, зокрема й обоє пілотів. Володимир Топонар отримай найбільше покарання – 14 років позбавлення волі. У в'язниці він провів 8 років й у 2013 році вийшов на волю – термін замінили на примусові роботи.

Під час розслідування й після виходу із в'язниці Топонар не визнавав своєї провини у трагедії. За його словами, він помітив несправність літака, повідомив командування, але йому наказали продовжувати шоу, яке закінчилося трагедією.

Родичі загиблих у трагедії звинувачували льотчика у бажанні скинути з себе провину й зауважили, що він жодного разу не просив вибачення перед ними за події 2002 року. Пілот же вважав себе цапом-відбувайлом і переконував, що "правда вже нікому не потрібна".

Звинувачення у бомбардуваннях України

За лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році Володимир Топонар, який після звільнення з в'язниці жив на Київщині, виїхав до Криму. Колишній керівник тюремної системи України, а нині адвокат Сергій Старенький заявив, що пілота на тимчасово окупований півострів відвезла карета швидкої. Після прибуття у Крим, Топонар нібито долучився до ворожої авіації та брав участь у бомбардуваннях України.

Ще однією з поширених версій було те, що Топонаря могли буцімто завербувати в лави ПВК "Вагнера". Однак в СБУ та Офісу генпрокурора немає жодних доказів, які б підтвердили бодай одну з версій.

Іван Топонар – військовий льотчик та єдиний син Володимира Топонаря, спростував усі звинувачення на адресу батька, але підтвердив, що у лютому 2022 року той виїхав до Криму на лікування разом зі своєю другою дружиною. У пілота виявили рак 4-ї стадії. За словами сина, його батько тяжко хворів й останні місяці був прикутий до ліжка. Батько та син періодично спілкувалися, але війну не обговорювали з огляду на те, що Володимир Топонар перебував у Криму. Однак до самої смерті Володимир Топонар не визнавав своєї провини у Скнилівській трагедії.

Водночас Іван Топонар заявив, що позиватися до суду за поширення неправдивої інформації про участь батька у війні на боці Росії не буде.