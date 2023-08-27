Владимир Зеленский сказал, что война разделила людей не на партии, а на тех, кто за Украину и кто против тех. По его словам, теперь есть одна партия, и это – Украина.
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Сегодня все сине-желтые
Президент Украины подчеркнул, что после начала войны ему все равно "какого цвета" человек, то есть к какой партии принадлежит.
Все сегодня либо сине-желтые, что значит – украинцы, либо – никто,
– отметил глава государства.
По словам Зеленского, все что можно сделать с теми, кто выбрал быть "никем" – это лишить мандата. Он убежден, что дальше люди должны разбираться сами.
Разделенные фейсбуком
Президент Украины заявил, что есть так называемая "пытка фейсбуком". Он также подчеркнул, что нужно соблюдать осторожность с риторикой.
Украина разделена в фейсбуке, и Украина объединена офлайн,
– сказал Зеленский.
Он убежден, что неправильно "пытать" людей тем, что вчера кто-то воевал, а сегодня – что-то не то сказал, вчера кто-то получил ранение, а сегодня – ему не пожимают руку.
"Эта пытка. Не имеем права. Есть примеры, наверное, но надо быть все же людьми и тем человечным государством, которым мы реально являемся. Не только для самих себя, но и в глазах наших партнеров", — сказал Зеленский.
По его мнению, это ниже уровня Украины, ведь разделение онлайн приведет к разделению офлайн, а именно этого хочет Россия.
Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене
- Несмотря на полномасштабную войну, некоторые чиновники не избавились от своих противозаконных стремлений наживы. Чтобы с этим бороться, в Украине могут приравнять коррупцию к государственной измене.
- Глава государства отметил, что поставил задачу, и законодателю Украины передадут его предложения о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.
- По его словам, очень важно не перекрутить гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай, а вводить системные вещи.