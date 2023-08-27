Володимир Зеленський сказав, що війна розділила людей не на партії, а на тих, хто за Україну і тих, хто проти. За його словами, тепер є одна партія і це – Україна.

Дивіться також Афінська декларація та ніж у спину від Сербії: як Україна відвойовує в Росії вплив на Балканах

Сьогодні усі синьо-жовті

Президент України наголосив, що після початку війни йому все одно "якого кольору" людина, тобто до якої партії належить.

Всі сьогодні або синьо-жовті, що значить – українці, або – ніхто,

– зазначив глава держави.

За словами Зеленського, все, що можна зробити із тими, хто обрав бути "ніким" — це позбавити мандата. Він переконаний, що далі люди мають розбиратися самі.

Розділені фейсбуком

Президент України заявив, що є так зване "катування фейсбуком". Він також наголосив, що потрібно бути обережними з риторикою. Водночас Зеленський зазначив, що йдеться про соцмережі загалом.

Україна розділена у фейсбуці та Україна об'єднана офлайн,

– сказав Зеленський.

Він переконаний, що неправильно "катувати" людей тим, що вчора хтось воював, а сьогодні — щось не те сказав, вчора хтось отримав поранення, а сьогодні – йому не тиснуть тобі руку.

"Це катування. Не маємо права. Є приклади, напевно, але треба бути все ж таки людьми і тією людяною державою, якою ми реально є. Не тільки для самих себе, а й в очах наших партнерів", — сказав Зеленський.

На його думку, це нижче рівня України, адже розділення онлайн призведе до розділення офлайн, а саме цього й хоче Росія.

Володимир Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради