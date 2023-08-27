Володимир Зеленський сказав, що війна розділила людей не на партії, а на тих, хто за Україну і тих, хто проти. За його словами, тепер є одна партія і це – Україна.
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Сьогодні усі синьо-жовті
Президент України наголосив, що після початку війни йому все одно "якого кольору" людина, тобто до якої партії належить.
Всі сьогодні або синьо-жовті, що значить – українці, або – ніхто,
– зазначив глава держави.
За словами Зеленського, все, що можна зробити із тими, хто обрав бути "ніким" — це позбавити мандата. Він переконаний, що далі люди мають розбиратися самі.
Розділені фейсбуком
Президент України заявив, що є так зване "катування фейсбуком". Він також наголосив, що потрібно бути обережними з риторикою. Водночас Зеленський зазначив, що йдеться про соцмережі загалом.
Україна розділена у фейсбуці та Україна об'єднана офлайн,
– сказав Зеленський.
Він переконаний, що неправильно "катувати" людей тим, що вчора хтось воював, а сьогодні — щось не те сказав, вчора хтось отримав поранення, а сьогодні – йому не тиснуть тобі руку.
"Це катування. Не маємо права. Є приклади, напевно, але треба бути все ж таки людьми і тією людяною державою, якою ми реально є. Не тільки для самих себе, а й в очах наших партнерів", — сказав Зеленський.
На його думку, це нижче рівня України, адже розділення онлайн призведе до розділення офлайн, а саме цього й хоче Росія.
Володимир Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради
- Попри повномасштабну війну, деякі посадовці не позбулися своїх протизаконних прагнень наживи. Аби з цим боротися, в Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради.
- Глава держави зазначив, що поставив задачу, і законодавцю України запропонують його пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.
- За його словами, дуже важливо не перекручувати гайки й не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок, а запроваджувати системні речі.