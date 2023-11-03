Важный для евроинтеграции: Зеленский подписал закон о национальных сообществах

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 3 ноября сообщил, что подписал закон о национальных сообществах. Он крайне важен для евроинтеграции Украины.

Президент рассказал, что провел подготовительное совещание по политической работе, а также украинских шагов вместе с ЕС. Зеленский подчеркнул: каждый день используют, чтобы добавить содержание подготовке решения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Обратите внимание Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, – Politico

Временные границы и политические шаги – ясно понимаем. И подписал сегодня важный закон о национальных сообществах. Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз,

– говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работу дальше по выполнению рекомендаций Еврокомиссии.

Президент посетил центр подготовки артиллеристов и ракетчиков

Зеленский 3 ноября посетил центр подготовки артиллеристов и ракетчиков. Там он вручил героям награды. Украинский лидер подчеркнул, что ракетные войска и артиллерия, а также инженерные войска – опора для всех сил обороны и безопасности Украины. Президент поблагодарил героев и ознакомился с новейшими образцами артиллерийского и инженерного вооружения, а также военной техники.