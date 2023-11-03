Президент розповів, що провів підготовчу нараду щодо політичної роботи, а також – українських кроків разом з ЄС. Зеленський наголосив: кожен день використовують, аби додати змісту підготовці рішення про початок переговорів про вступ України в Євросоюз.

Зверніть увагу Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори з Україною щодо вступу до ЄС, – Politico

Часові межі та політичні кроки – чітко розуміємо. Та підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії.

Президент відвідав центр підготовки артилеристів і ракетників

Зеленський 3 листопада відвідав центр підготовки артилеристів і ракетників. Там він вручив героям нагороди. Український лідер наголосив, що ракетні війська та артилерія, а також інженерні війська – опора для всіх Сил оборони та безпеки України. Президент подякував героям й ознайомився з новітніми зразками артилерійського й інженерного озброєння, а також військової техніки.