Владимир Зеленский посетил раненых военнослужащих и поинтересовался состоянием их здоровья. Ему рассказали об условиях лечения защитников.

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Президент наградил военных и поблагодарил медиков

С начала полномасштабного вторжения России в заведении, который посетил Владимир Зеленский, оказали помощь около восьми тысячам украинских защитников. В частности, ввели комплексное лечение ран с использованием аппаратов, которые вдвое сокращают время лечения, малотравматичное удаление осколков, а также методы, которые ускоряют заживление ран и сохраняют функции конечностей.

Во время визита президент также наградил орденами "За мужество" III степени и медали "За воинскую службу Украине" военнослужащим ВСУ и Государственной пограничной службы, которые получили ранения на востоке, в частности во время обороны Авдеевки, Марьинки и Часового Яра, на Бахмутском направлении.

Спасибо за все, что вы делаете для нашего государства. Приятно быть здесь и наградить вас. Спасибо за то, что защитили Украину. Выздоравливайте и возвращайтесь домой. Желаю всем вам и всем нам победы,

– сказал Владимир Зеленский.

Также президент наградил медалями "За спасенную жизнь" военных медиков и пожелал им и их родным крепкого здоровья за то, что они возвращают к жизни наших воинов.

Владимир Зеленский посетил раненых воинов в Хмельницком: смотрите видео